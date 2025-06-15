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Kim Milyoner Olmak İster Sorusu: 18

YARIŞMA YENİ SEZONDA DEVAM EDİYOR

ATV ekranlarında yer alan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışması, yeni sezonu ile izleyicilerle buluşuyor. Oktay Kaynarca’nın sunumunu üstlendiği bu popüler yarışmada, izleyicilerin dikkatini çeken bir soru yöneltildi. Türkiye’de minibüs ve otobüs kullanma yetkisi için D sınıfı sürücü belgesi almak amacıyla gereken yaş sınırı ile ilgili olarak “Kaç yaşını bitirmiş olmak gerekir?” sorusu soruldu.

SORUNUN CEVABI NEDİR?

Bu sorunun dört seçenekli cevapları arasında: A: 18, B: 21, C: 24, D: 27 yer alıyor. Doğru cevap ise: C şıkkı, yani 24 olarak belirlendi.

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