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Kim Milyoner Olmak İster Sorusu

YENİ SEZONDA YARIŞMA BİLGİLERİ

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Oktay Kaynarca’nın sunumu ile devam eden yarışmada, dikkat çekici bir soru gün yüzüne çıktı. Yarışmacılara Türkiye’de minibüs ve otobüs kullanabilecekleri D sınıfı sürücü belgesini alabilmek için hangi yaşını bitirmiş olmaları gerektiği soruldu.

SORUNUN SEÇENEKLERİ VE CEVABI

Sorunun seçenekleri ise şu şekilde belirtildi: A: 18, B: 21, C: 24, D: 27. Doğru cevap ise C şıkkı olarak belirlendi.

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