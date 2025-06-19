Kim Milyoner Olmak İster Sorusu

YENİ BÖLÜMÜYLE GELİYOR

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Oktay Kaynarca’nın sunduğu yarışmada, izleyicilerin dikkatini çeken bir soru gündeme geliyor. “Mavi Boncuk” adlı filmde, Emel Sayın’ı halıya sarıp kaçıran karakterleri canlandıran altı erkek oyuncudan kaçı bugün hayatta? sorusu yarışmacılara yöneltiliyor.

SORUNUN CEVABI

Peki, Kim Milyoner Olmak İster’deki bu sorunun cevabı ne? Seçenekler arasında; A: 3, B: 2, C: 1 ve D: 0 yer alıyor. Doğru cevap ise C şıkkı olarak belirleniyor.