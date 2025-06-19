Kim Milyoner Olmak İster Sorusu

YENİ SEZONDA YAYINDA

ATV ekranlarında yer alan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışması, yeni sezonda seyircilerle buluşuyor. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla gerçekleşen programda, izleyicilere ilginç sorular soruluyor.

ÖNEMLİ SORU VE CEVABI

Yarışmada 2005’teki Yolspor ile Seydilerspor arasındaki 2. maçın sonucu ile ilgili bir soru yöneltildi. Sorunun detayları “Yolspor Seydilerspor 2. maç sonucu kaç kaçtır?” şeklinde oldu. Seçenekler arasında “A: Seydilerspor 0 – Yolspor 0, B: Seydilerspor 1 – Yolspor 0, C: Seydilerspor 10 – Yolspor 3, D: Seydilerspor 0 – Yolspor 27” yer aldı. Doğru yanıtın “D” yani “Seydilerspor 0 – Yolspor 27” olduğu ifade ediliyor.