Kim Milyoner Olmak İster Sorusu

ATV EKRANLARINDA YENİ SEZON BAŞLIYOR

ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonu ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Oktay Kaynarca’nın başarısıyla sunulan bu yarışmada, tarih ile ilgili bir soru gündeme geldi.

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN’IN DOĞUM YERİ SORULDU

Yarışmada sorulan önemli sorulardan biri, “Kanuni Sultan Süleyman nerede doğmuştur?” oldu. Seçenekler arasında A: İstanbul, B: Amasya, C: Trabzon ve D: Bursa yer aldı.

CEVAP ORTAYA ÇIKTI

Bu sorunun doğru cevabı ise C: Trabzon olarak belirlendi. Yarışmanın heyecanı ise bu tür soruların katılımcılara sunduğu zorluklarla artıyor.