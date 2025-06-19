Kim Milyoner Olmak İster Sorusu

ATV EKRANLARINDA YENİ SEZON BAŞLIYOR

ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Oktay Kaynarca’nın sunumu ile gerçekleşen yarışmada, Usain Bolt’un 2008 Pekin Olimpiyatları sırasında kırdığı dünya rekorları hakkında ilginç bir soru yöneltildi. Soruda, Bolt’un 10 gün boyunca her gün neyi yediği soruluyor.

SORU VE SEÇENEKLER

Soru, “Usain Bolt, 2008 Pekin Olimpiyatları sırasında 10 gün boyunca her gün hangisini yemiştir?” şeklinde. Seçenekler ise şöyle:

A: 10 dana biftek

B: 40 ızgara karides

C: 70 bıldırcın yumurtası

D: 100 tavuk nugget

Cevap: D.