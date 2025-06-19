Kim Milyoner Olmak İster Sorusu

YENİ SEZONDA YENİ BİR BÖLÜM

ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışması, yeni sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Oktay Kaynarca’nın sunumu altında gerçekleşen yarışmada dikkat çeken bir soru öne çıkıyor. Usain Bolt’un, 2008 Pekin Olimpiyatları sırasında dünya rekorları kırdığı dönemde her gün 10 gün boyunca hangi besini tükettiği merak ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORUSU

Yarışmada sorulan soru şu şekilde: “Usain Bolt, dünya rekorları kırdığı 2008 Pekin Olimpiyatları sırasında 10 gün boyunca her gün hangisini yemiştir?” Seçenekler ise şöyle sıralanıyor: A: 10 dana biftek, B: 40 ızgara karides, C: 70 bıldırcın yumurtası, D: 100 tavuk nugget.

Cevap ise D seçeneği, yani “100 tavuk nugget” olarak belirleniyor.