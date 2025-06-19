Haberler

Kim Milyoner Olmak İster Sorusu

YENİ SEZONDA YENİ BİR BÖLÜM

ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışması, yeni sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Oktay Kaynarca’nın sunumu altında gerçekleşen yarışmada dikkat çeken bir soru öne çıkıyor. Usain Bolt’un, 2008 Pekin Olimpiyatları sırasında dünya rekorları kırdığı dönemde her gün 10 gün boyunca hangi besini tükettiği merak ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORUSU

Yarışmada sorulan soru şu şekilde: “Usain Bolt, dünya rekorları kırdığı 2008 Pekin Olimpiyatları sırasında 10 gün boyunca her gün hangisini yemiştir?” Seçenekler ise şöyle sıralanıyor: A: 10 dana biftek, B: 40 ızgara karides, C: 70 bıldırcın yumurtası, D: 100 tavuk nugget.

Cevap ise D seçeneği, yani “100 tavuk nugget” olarak belirleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Peren Birsaygılı Mut, Siyonist Edebiyatı İnceledi

Yazar Peren Birsaygılı Mut, İsrail'in kuruluşunda etkili olan 30 siyonist yazarın eserlerini ve dönemin yayın organlarını derinlemesine inceledi.
Haberler

Edirne Vali Yardımcısı Vefat Etti

Ani kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, hem meslektaşları hem de halk tarafından sevilen bir isimdi. Valilik, vefatına üzüntüyle yanıt verdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.