Kim Milyoner Olmak İster Sorusu!

YENİ SEZON YAYININA DÖNDÜ

ATV kanalında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonu ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Oktay Kaynarca’nın sunumu ile gerçekleştirilen yarışmada izleyicilere çeşitli sorular yöneltiliyor.

KASIMPAŞA İLE İLGİLİ SORU

Bugünkü bölümde “Kasımpaşa için hangi bilgi doğrudur?” sorusu soruldu. Dört seçenekle birlikte sunulan bu soru yarışmacılar ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Seçenekler arasında;

A: İstanbul’un ilçesidir

B: Beyoğlu’nun mahallesidir

C: Eyüpsultan’da bir caddedir

D: Tarihi bir semttir

Cevap ise henüz açıklanmıyor…