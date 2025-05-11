Kim Milyoner Olmak İster Sorusu

YENİ SEZON YARIŞMASI

ATV kanalı üzerinden yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonuyla birlikte ekranlara geri dönüyor. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla gerçekleştirilen bu yarışmada, izleyicilere “Müzevir Müzeyyen”, “Kemikkıran Kadriye” ve “İğneci Handan” karakterlerinin hangi dizide yer aldığı sorusu yöneltildi.

YARIŞMA SORUSUNUN CEVABI

Söz konusu sorunun doğru cevabı “Mahallenin Muhtarları” dizisi oldu. Seçeneklerden ise A: Kaygısızlar, C: Süper Baba ve D: Kurtlar Vadisi yer aldı.

ÖDÜL HEDEFİ

Yarışmaya katılan 21 yaşındaki Bilal Yasir Küççük, İstanbul’da doğmuş ve yaşamını bu şehirde sürdürüyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği bölümünde eğitim hayatına devam eden Bilal, yarışmadan elde edeceği ödül ile eğitimine katkıda bulunmayı planlıyor.