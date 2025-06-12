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Kim Milyoner Olmak İster Sorusu

YENİ SEZONUNDA YENİ SORULAR

ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonu ile izleyicilerle buluşuyor. Oktay Kaynarca’nın sunduğu yarışmada, Osmanlı Devleti döneminde inşa edilen bir yapının ana giriş kapısı üzerindeki kitabede yazan “Mazlumların, zulme uğrayanların sığınağı” ifadesi ile ilgili soru yöneltildi.

YARIŞMA SORUSU VE CEVABI

Yarışmada sorulan soru, “Hangi yapının ana giriş kapısı üzerindeki kitabede ‘Mazlumların, zulme uğrayanların sığınağı’ yazılıdır?” şeklindeydi. Yanıt seçenekleri arasında A: Sultan Ahmed Camii, B: Darülaceze, C: Topkapı Sarayı ve D: Rumeli Hisarı yer aldı. Doğru cevap ise C seçeneği, yani “Topkapı Sarayı” oldu.

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