Kim Milyoner Olmak İster Sorusu

ATV EKRANLARINDA YENİ BÖLÜM

ATV’nin popüler yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster” yeni sezonu ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Yarışmanın sunuculuğunu Oktay Kaynarca üstleniyor. Programda katılımcılara ilginç sorular yöneltiliyor.

OSCAR ÖDÜLLERİ SORUSU

Bu haftaki bölümlerde sorulan sorulardan biri de “Hangisi bir Oscar ödülü değildir?” olarak belirlendi. Seçenekler arasında katılımcılar şunlarla karşılaştı:

A: En İyi Animasyon Filmi

B: En İyi Kısa Film

C: En İyi Belgesel Film

D: En İyi Korku Filmi

Cevap ise D şıkkı, yani “En İyi Korku Filmi” olarak doğru yanıtlandı. Bu soru, hem katılımcılar hem de izleyiciler için dikkat çekici bir bilgi oldu. Yarışma sürerken merakla beklenen daha birçok soru ve yanıt yer alacak.