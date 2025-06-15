Kim Milyoner Olmak İster Sorusu A

YENİ SEZON YAYINLANIYOR

ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster”, yeni sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Oktay Kaynarca’nın sunuculuğunu yaptığı yarışmada, dikkat çekici bir soru yer aldı.

YARIŞMA SORUSU

Yarışmada sorulan soru şöyleydi: “Kur’an-ı Kerim’de, Bakara suresi 185. ayette, Ramazan ayıyla ilgili hangisi yazar?” İzleyicilerin merak ettiği bu soruya dört seçenek sunuldu: A: Kur’an’ın indirildiği ay olduğu, B: Hz. Muhammed’in doğduğu ay olduğu, C: Kıyametin kopacağı ay olduğu, D: Kâbe’nin yapıldığı ay olduğu.

CEVAP A

Doğru cevap ise A seçeneği olarak belirlendi; yani “Kur’an’ın indirildiği ay olduğu”. Bu bilgi, izleyiciler arasında merak uyandıran bir konu oldu.