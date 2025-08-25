“Kim Milyoner Olmak İster?” Sorusu: Ankara

TARİH VE COĞRAFYA MERAKLILARI İÇİN BİR SORU

ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasında, tarih ve coğrafya meraklıları için düşündürücü bir soru soruldu. Yarışmanın sunucusu Oktay Kaynarca, “Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı hangi ilin sınırları içerisindedir?” şeklinde bir soru yöneltti. Yarışmacı bu soruya yanıt ararken, ekran başındaki izleyiciler de doğru cevabı öğrenmeye çalıştı.

PARKIN BULUNDUĞU İLİN YANLIŞ ANLAŞILMASI

Peki, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı hangi ilin sınırları içerisindedir? Seçenekler arasında A) Ankara, B) Sakarya, C) Eskişehir, D) Kütahya yer aldı. Doğru cevap A şıkkı olarak belirlendi. Yarışma sırasında sorulan sorunun doğru cevabı: Ankara. Birçok kişi, parkın isminde “Sakarya” kelimesi geçtiği için Sakarya ilinde olduğunu düşünse de, bu durum yaygın bir yanlış anlamadır. Park, Ankara’nın Polatlı ve Haymana ilçeleri sınırları içerisinde bulunuyor.

Sakarya Meydan Muharebesi, Kurtuluş Savaşı’nın en kritik anlarından birisi olarak tarihte önemli bir yer tutuyor. Bu nedenle, 2006 yılında bu alan milli park ilan edilerek korunmaya alınmıştır. Savaşın gerçekleştiği bölge Sakarya Nehri çevresi olsa da, coğrafi olarak bu alan Ankara iline aittir. Bu bilgi, bölgenin tarihî önemi ve doğal güzellikleri açısından büyük bir değer taşımaktadır.