Kim Milyoner Olmak İster Sorusu B

YENİ SEZONDA YENİ BİR BÖLÜM

ATV ekranlarında izleyicileri ile buluşan “Kim Milyoner Olmak İster”, yeni sezonu ile geri dönüyor. Oktay Kaynarca’nın sunduğu yarışmada, katılımcılara ilginç sorular yöneltiliyor. Bu hafta sorulan sorulardan biri, Güneş sistemi içindeki bilinen gök cisimleri ile ilgiliydi.

İLGİNÇ SORU VE CEVABI

Yarışmada “Güneş sistemindeki bilinen gök cisimleri arasında hangisi vardır?” sorusu katılımcılara yöneltildi. Seçenekler arasında A: Güneş’ten büyük gezegen, B: Gezegenden büyük uydu, C: Gezegenden büyük cüce gezegen, D: Güneş’ten büyük cüce gezegen yer aldı. Bu sorunun doğru cevabı ise B seçeneği olarak belirlendi.