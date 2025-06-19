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Kim Milyoner Olmak İster Sorusu B

YENİ BÖLÜMLE EKRANLARDA

ATV yayın akışında yer alan “Kim Milyoner Olmak İster”, yeni sezondaki bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Oktay Kaynarca’nın sunduğu yarışmada, Güneş sistemindeki bilinen gök cisimleri ile ilgili dikkat çekici bir soru gündeme geldi. Yarışmacılara yöneltilen soru, “Güneş sistemindeki bilinen gök cisimleri arasında hangisi vardır?” şeklindeydi.

YARIŞMA SORUSU VE SEÇENEKLERİ

Soruya verilen dört şık ise şöyleydi:
A: Güneş’ten büyük gezegen
B: Gezegenden büyük uydu
C: Güneş’ten büyük cüce gezegen
D: Gezegenden büyük cüce gezegen
Bu sorunun doğru cevabı ise B olarak belirleniyor.

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