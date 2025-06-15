Kim Milyoner Olmak İster Sorusu B: Süt Adı

YENİ SEZON BÖLÜMÜ İLE EKRANLARA DÖNÜYOR

ATV’nin popüler yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezon bölümü ile izleyicileriyle buluşuyor. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla gerçekleştirilen showda, katılımcılara ilginç sorular yöneltiliyor.

ÇOCUKLUK İLE İLGİLİ TİPİK BİR SORU

Programda, “Çin’de bebeklere, eskiden 100 günlük, günümüzde 1 aylıkken esas ismi verilirken; öncesinde verilen ‘Ufaklık’ benzeri geçici isimlerin genel adı nedir?” şeklinde dikkat çekici bir soru soruldu. Bu soruya verilen seçenekler arasında ise; A: Yumurta adı, B: Süt adı, C: Uyku adı, D: Gözyaşı adı bulunuyor.

DOĞRU CEVAP VE İLGİLİ BİLGİLER

Sorunun doğru cevabı B: Süt adı olarak belirlendi. Bu tür sorular, izleyicileri hem eğlendiriyor hem de bilgilendiriyor. Yarışmadaki bu gibi sorular katılımcıların genel kültürünü ölçerken, aynı zamanda izleyicilere de farklı kültürler hakkında bilgi sunuyor.