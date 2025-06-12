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Kim Milyoner Olmak İster Sorusu: C

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ SEZONDA YENİ BİR BÖLÜM İLE EKRANLARA DÖNÜYOR

ATV’de yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” programı, yeni sezonunda izleyicileriyle buluşuyor. Oktay Kaynarca’nın sunumunu üstlendiği yarışmanın son bölümünde ilginç bir soru gündeme geldi. “Genetik olarak normal ve sağlıklı bir insanda bulunan hangi organ daha ağırdır?” sorusu yarışmacılara yöneltildi.

JENERİK SORU VE CEVAP

Soruya verilen seçenekler arasında şunlar yer aldı: A: Kalp, B: Pankreas, C: Karaciğer, D: Beyin. Bu sorunun doğru cevabı ise C seçeneği yani karaciğer oldu.

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