Haberler

Kim Milyoner Olmak İster Sorusu: Cevap C

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

ATV’de yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster”, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Oktay Kaynarca, izleyicileri bilgilendirirken heyecan dolu anlara sahne olacak. Yeni bölümde Kartepe ilçesinde kayak yapan birinin hangi ilin sınırları içerisinde yer aldığıyla ilgili soru gündeme geliyor.

YARIŞMA SORUSU VE CEVABI

Yarışmada katılımcılara “Kartepe ilçesinde kayak yapan biri hangi ilin sınırları içerisindedir?” sorusu soruluyor. Seçenekler arasında A: Edirne, B: Aydın, C: Kocaeli ve D: İzmir yer alıyor. Doğru cevap ise C seçeneği olan Kocaeli.

YARIŞMACI HAKKINDA BİLGİLER

Yarışma katılımcısı Kadriye Nur Menemencioğlu, 24 yaşında. Adana’da doğup, Antalya’da yaşayan Nur Hanım, lise mezunu ve meslek olarak güzellik uzmanı olarak çalışma hayatına devam ediyor. Yarışmadaki performansını ve bilgisini izleyicilere sunması bekleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Trendyol Süper Lig: Beşiktaş 2-1 Adana Demirspor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'u 2-1 önde kapattığı ilk yarıda Rafa Silva ve Milot Rashica'nın golleriyle üstünlük sağladı.
Haberler

S. A. Beşiktaş’ı Zirveye Taşıyacağız!

Beşiktaş başkanlığına yeniden seçilen Serdal Adalı, genel kurul sonrası taraftarına teşekkür ederek, kulübü zirveye taşıyacaklarını ve şampiyonluk hedeflediklerini ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.