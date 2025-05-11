Kim Milyoner Olmak İster Sorusu: Cevap C

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

ATV’de yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster”, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Oktay Kaynarca, izleyicileri bilgilendirirken heyecan dolu anlara sahne olacak. Yeni bölümde Kartepe ilçesinde kayak yapan birinin hangi ilin sınırları içerisinde yer aldığıyla ilgili soru gündeme geliyor.

YARIŞMA SORUSU VE CEVABI

Yarışmada katılımcılara “Kartepe ilçesinde kayak yapan biri hangi ilin sınırları içerisindedir?” sorusu soruluyor. Seçenekler arasında A: Edirne, B: Aydın, C: Kocaeli ve D: İzmir yer alıyor. Doğru cevap ise C seçeneği olan Kocaeli.

YARIŞMACI HAKKINDA BİLGİLER

Yarışma katılımcısı Kadriye Nur Menemencioğlu, 24 yaşında. Adana’da doğup, Antalya’da yaşayan Nur Hanım, lise mezunu ve meslek olarak güzellik uzmanı olarak çalışma hayatına devam ediyor. Yarışmadaki performansını ve bilgisini izleyicilere sunması bekleniyor.