Kim Milyoner Olmak İster? Yarışma Programı

YARIŞMA PROGRAMI HAKKINDA

“Kim Milyoner Olmak İster?” 2 Ağustos 2011 tarihinden itibaren atv’de yayınlanan bilgi odaklı bir Türk yarışma programıdır. Program günümüzde Oktay Kaynarca tarafından sunuluyor.

ŞARKI HAKKINDA DETAYLAR

Bu yarışma programında sorulan sorulardan biri “Love Nwantiti” adlı şarkıyı kimin seslendirdiğidir. Seçenekler arasında şunlar bulunuyor: A) Tupac B) Ckay C) Snoop Dogg D) Dr. Dre.

DOĞRU CEVAP

Doğru cevap “B” seçeneğidir. “Love Nwantiti”, ilk kez 2019 yılında Nijeryalı sanatçı, söz yazarı ve yapımcı CKay (Chukwuka Ekweani) tarafından seslendiriliyor.

İstanbul, Tekstil İçin En İyi Yer

Endonezya Merkez Bankası'nın Kıdemli Başkan Yardımcısı Destry Damayanti, İstanbul'un tekstil ve hazır giyim sektöründeki önemli konumunu vurguladı.
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Kahramanlık Nişanı Taktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya ordusuyla birlikteki başarıları nedeniyle askerlerine kahramanlık nişanı verdi ve bu başarıların ülkenin güvenliğini sağladığını vurguladı.

