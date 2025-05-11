Kim Milyoner Olmak İster Yarışması Yayında

YARIŞMANIN YENİ BÖLÜMLERİ ATV EKRANLARINDA

“Kim Milyoner Olmak İster” bilgi yarışması, yeni bölümleriyle ATV izleyicileriyle buluşuyor. Son yayınlanan bölüm, izleyicilerde merak uyandıran sorularla dolu. Yarışmada dikkat çeken bir soru ise, bir YouTuber hakkında. Hangi ülke vatandaşı olduğu ve Dubai’de yaşadığı belirtilen YouTuber, 2022 yılında 300 bin oy alarak milletvekili seçilmiş.

SORUNUN CEVABI ARAŞTIRILDI

Ancak bu YouTuber, ülkesine dönüp meclise hiç gitmediği için 1 yıl sonra görevinden atılmış. İzleyiciler, sorunun cevabını merak ederken, seçenekler arasında Arnavutluk, Belçika, Japonya ve Belçika yer alıyor. Doğru cevap ise C seçeneği, yani “Japonya”.