Kim Milyoner Olmak İster Yarışması Yayınlanıyor

YARIŞMA YAYINLARI VE YENİ BÖLÜMLER

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması, yeni bölümleriyle ATV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Son bölümde yer alan ilginç bir soruyla dikkat çeken yarışmada, 2005 yılına ait bir futbol karşılaşmasının hikayesi merak uyandırdı. U16/B futbol ligi lideri Yolspor, lig sonuncusu Seydilerspor’u ilk maçta 25-0 yenmişti. Yolspor yöneticileri, “çok atmayız” diyerek Seydilerspor’u ikinci maça çıkmaya ikna etti.

MAÇIN SONUCU VE DETAYLAR

Yarışmadaki soru, “2005’te U16/B futbol ligi lideri Yolspor’un ilk maçta 25-0 yendiği lig sonuncusu Seydilerspor’u, Yolspor yöneticileri ‘çok atmayız’ diyerek ikinci maça çıkmaya ikna etmiştir. Sonuç ne olmuştur?” şeklindeydi. Seçenekler arasında Seydilerspor’un 0-27 kaybetmesi yer alıyordu. Cevap ise D seçeneği olarak belirlendi; yani Seydilerspor 0 – Yolspor 27 sonuçlandı.

KULÜP HAKKINDA BİLGİLER

Seydilerspor, Kastamonu ilinde 1994 yılında kurulmuştur. Kulübün stadyumu Seydiler İlçe Sahasıdır. Başkanlık görevini Selahattin Yalçın yürütmekte, aynı zamanda antrenörlük görevini de üstlenmektedir. Bu bilgiler, kulübün yerel spor tarihindeki yerini vurguluyor.