Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasında Soru

YENİ SEZONDA YAYINLANAN SORULAR

ATV kanallarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda izleyicilerle buluşuyor. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla gerçekleştirilen yarışmada, izleyicileri düşündüren sorulardan biri, “Güneş sistemindeki bilinen gök cisimleri arasında hangisi vardır?” oldu. Bu soru oldukça ilgi çekti ve yarışmacılar arasında merak uyandırdı.

YARIŞMA SORUSUNUN SEÇENEKLERİ

Yarışmadaki soru şu seçeneklerle birlikte sunuldu:

A: Güneş’ten büyük gezegen

B: Güneş’ten büyük uydu

C: Gezegenden büyük cüce gezegen

D: Güneş’ten büyük cüce gezegen

Bu sorunun doğru yanıtı ise B şıkkı olarak belirlendi.