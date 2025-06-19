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Kim Milyoner Olmak İster Yayında

YARIŞMA HİKAYESİ

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Son bölümü ile ilgi çeken yarışmada sorulan bir soru dikkat çekti. “Hangi başkentin polis teşkilatı, 2022 yılı içerisinde, günümüzdeki değeri yaklaşık 26 milyon dolar tutarında olan kayıp paranın şehirdeki polis karakollarına teslim edildiğini açıklamıştır?” sorusu yarışmacılar tarafından araştırılıyor.

YARIŞMADA SORULAN SORU

Bu çerçevede verilen seçenekler arasında, “A: Kopenhag, B: Buenos Aires, C: Tokyo, D: Yeni Delhi” bulunuyor. Yarışmanın doğru yanıtı ise C: Tokyo olarak belirleniyor. Yarışmacılar, doğru yanıtı bulmak için bu bilgiyi değerlendiriyor.

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