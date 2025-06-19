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Kim Milyoner Olmak İster Yayında

YARIŞMA HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması, yeni bölümleri ile ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Son bölümde katılımcıların dikkatini çeken bir soru yer aldı. Yarışmada sorulan soru; “Mavi Boncuk” adlı filmde Emel Sayın’ı halıya sarıp kaçıran karakterleri canlandıran altı erkek oyuncudan kaçı bugün hayattadır? şeklindeydi.

GÜNDEM OLAN SORU VE CEVABI

Bu merak uyandıran sorunun seçenekleri ise; A: 3, B: 2, C: 1, D: 0 olarak belirlendi. Yarışmada doğru cevap olarak “C” seçeneği, yani 1 kişi hayatta olduğu bilgisi verildi. Bu bilgi, katılımcılardaki bilgi birikimini ve film tarihini sorgulama fırsatını artırdı.

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