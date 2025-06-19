Kim Milyoner Olmak İster yayınlanıyor

YENİ SEZON YAYINLARI

ATV’de yapılan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonuyla izleyicilerle buluşuyor. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla katılımcılar, bilgi yarışmasına katılma fırsatı yakalıyor.

EN YÜKSEK ELEKTRİK İLETKENLİĞİNE SAHİP ELEMENT

Yarışmada katılımcılara yöneltilen sorulardan biri “Tüm metaller arasında en yüksek elektrik iletkenliğine sahip element hangisidir?” oldu. Seçenekler arasında A: Altın, B: Gümüş, C: Demir ve D: Bakır yer alıyor. İzleyiciler, bu sorunun cevabını merakla bekliyor.

CEVAP AÇIKLANIYOR

Cevap için bekleyiş sürerken, yarışmanın heyecanı ve katılımcıların mücadeleleri izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor.