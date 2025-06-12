Kim Milyoner Olmak İster Yayınlanıyor. 1752-1783 Yılları Arasında James Price. Siyanür İçip İntihar Etmiştir

YARIŞMA DETAYLARI

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması, yeni bölümleriyle ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Son bölüm, izleyicilerde büyük bir merak oluşturdu. Yarışmada, 1752-1783 yılları arasında yaşamış İngiliz kimyager James Price ile ilgili bir soru öne çıktı. Price’ın, civayı altına çevirdiğini iddia etmesi ve bu ispat için yetkin kişiler önünde yaptığı deney merak ediliyor.

JAMES PRICE’IN İDDİASI

James Price, civayı altına çevirdiğini söylerken, bu iddiasını kanıtlamak için bir baskı altında deneyini tekrarladı. Yarışmada katılımcılara sorulan soru, bu durumla ilgilidir. “James Price, civayı altına çevirdiğine dair iddiasını ispatlamak üzere deneyini tekrar ederken hangisini yapmıştır?” sorusu şıklara ayrıldı.

DOĞRU CEVAP

Seçenekler arasında bulunan şıklardan biri olan “Siyanür içip intihar etmiştir” doğru cevap olarak belirlendi. Diğer seçenekler arasında ise “İzleyenlere civa içirmiştir”, “Ten rengini maviye çevirmiştir” ve “Altını cıvaya çevirmiştir” bulunuyor. Bu bilgiler, yarışmanın ilgi çekici yapısını ve tarihsel bir olayı gündeme getirdiğini gösteriyor.