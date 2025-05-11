Kim Milyoner Olmak İster Yayınlanıyor

YARIŞMA BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

“Kim Milyoner Olmak İster” bilgi yarışması, yeni bölümleriyle ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Son bölümünde izleyenlerin dikkatini çeken bir soruyla karşılaşıldı. Bu soruda, “Hangi ülke vatandaşı olan ve Dubai’de yaşayan 1,2 milyon takipçili bir YouTuber, 2022’de 300 bin oyla milletvekili seçilmiş, ancak ülkesine dönüp meclise hiç gitmediği için 1 yıl sonra görevinden atılmıştır?” ifadesi yer aldı.

SORUNUN CEVABI ARAŞTIRILDI

Söz konusu sorunun cevabı merak konusu oldu. Cevap seçenekleri arasında yer alan ülkeler arasında Arnavutluk, Belçika ve Japonya bulunuyordu. Araştırmalar sonucunda doğru cevap Japonya olarak belirlendi.

YARIŞMACILARIN YETENEKLERİ TEST EDİLİYOR

Yarışma, hem eğlenceli hem de öğretici bir içerik sunarak izleyicilerin bilgi dağarcığını genişletmeyi hedefliyor. Bu tür sorular, izleyicilerin ilgisini artırıyor ve yarışmaya katılanların bilgilerinin ne kadar geniş olduğunu gösteriyor.