YARIŞMA YENİ BÖLÜMLERİYLE ATV EKRANLARINDA

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması, yeni bölümleriyle ATV’de ekranlara geliyor. Yarışmanın son bölümü, ilginç sorularıyla izleyicilerin dikkatini çekiyor.

JAMES PRICE’IN İDDİASI VE NESNEL DENEY

Programda dikkat çeken bir soruda, 1752-1783 yılları arasında yaşamış olan İngiliz kimyager James Price’ın, civayı altına çevirdiği iddiası gündeme geliyor. Bu iddiasını kanıtlamak amacıyla yapılan baskı sonucunda, Price’ın yetkin kişiler önünde deneyini tekrar ettiği durum merak ediliyor.

DENEME SONUCUNDA YAŞANAN GELİŞMELER

Yarışmadaki soru şu şekilde: “Hangisini yapmıştır?” Şıktan bir tanesi olarak “civa içirmiştir” öne çıkıyor. Diğer şıklara baktığımızda ise, B seçeneği olan “siyanür içip intihar etmiştir” doğru cevap olarak belirleniyor. Alternatif yanıtlar arasında D şıkkında “altını cıvaya çevirmiştir” ifadesi de bulunuyor. Ancak doğru cevap B seçeneği olarak belirleniyor.