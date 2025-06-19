Kim Milyoner Olmak İster Yayınlanıyor

YARIŞMA YENİ BÖLÜMÜYLE İLGİLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması, ATV ekranlarında yeni bölümleriyle izleyicileriyle buluşuyor. Son bölümde izleyicilerin merakını artıran bir soru vardı. “Mavi Boncuk” adlı filmde Emel Sayın’ı halıya sarıp kaçıran karakterleri canlandıran altı erkek oyuncudan kaçı günümüzde hayattadır? sorusu izleyicileri düşündürdü.

EMEL SAYIN’IN KADROSU ÜZERİNE SORU

Bu filmdeki karakterleri canlandıran altı erkek oyuncudan kaçının hayatta olduğu merak edildi. Doğru cevap üzerinde tartışmalar yaşandı. Seçenekler arasında 3, 2, 1 ve 0 yer aldı. Cevap ise “C: 1” olarak belirlendi.

Bu sorunun ortaya çıkması, izleyicilerin yarışmaya olan ilgisini yeniden artırdı ve filmle ilgili nostaljik bir hatırlatma sağladı.