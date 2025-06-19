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Kim Milyoner Olmak İster Yayınlanıyor

YENİ BÖLÜMLER ATV EKRANLARINDA

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması, yeni bölümleriyle ATV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Yarışmanın son bölümü izleyenlerde merak uyandıran sorular ile dikkat çekiyor.

KAYIP PARA HANGİ BAŞKENTTE TESLİM EDİLDİ?

Yarışmada katılımcılara sorulan ilginç sorulardan biri, “Hangi başkentin polis teşkilatı, 2022 yılı içerisinde, günümüzdeki değeri yaklaşık 26 milyon dolar olan kayıp paranın şehirdeki polis karakollarına teslim edildiğini açıklamıştır?” şeklindeydi.

DOĞRU CEVAP TOKYO

Sorunun doğru cevabı ise Tokyo olarak belirlendi. Bu bilgi, yarışmanın izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı.

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