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Kim Milyoner Olmak İster Yayınlanıyor

YARIŞMA SORUSU HAKKINDA

“Kim Milyoner Olmak İster” bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yarışmanın son bölümünde dikkat çeken bir soru gündeme geldi. Yarışmanın katılımcıları, “Tüm metaller arasında en yüksek elektrik iletkenliğine sahip element hangisidir?” sorusuyla karşılaştı.

Bu sorunun seçenekleri arasında Altın, Gümüş, Demir ve Bakır yer alıyordu. Araştırmalar sonucunda doğru cevabın “Gümüş” olduğu tespit edildi. Gümüş, metaller arasında en yüksek elektrik iletkenliğine sahip olan element olarak dikkat çekiyor.

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