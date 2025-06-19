Kim Milyoner Olmak İster Yayınlanıyor

YARIŞMA YENİ BÖLÜMLERİYLE DEVAM EDİYOR

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması, yeni bölümleriyle ATV ekranlarına gelmeye devam ediyor. Son yayınlanan bölümde izleyiciler arasında merak uyandıran bir soru yer alıyor.

ELEKTRİK İLETKENLİĞİ EN YÜKSEK ELEMENT

Yarışmanın dikkat çeken sorusu, “Tüm metaller arasında en yüksek elektrik iletkenliğine sahip element hangisidir?” şeklinde. Cevap seçenekleri ise şöyle sıralanıyor: A: Altın, B: Gümüş, C: Demir, D: Bakır. Bu sorunun doğru yanıtı ise B: Gümüş olarak belirleniyor.