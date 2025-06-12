Kim Milyoner Olmak İster Yayınlıyor

YARIŞMA YENİ SEZONDA EKRANLARA DÖNECEK

ATV’de yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster”, yeni sezonu ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Bu sezonda yarışmanın sunuculuğunu Oktay Kaynarca yapıyor. Yarışmada dikkat çekici bir soru da gündeme geldi.

ÇİN’DE BEBEKLERE VERİLEN İSİMLER

Yarışmada, “Çin’de bebeklere eskiden bin günlük, günümüzde 1 aylıkken verilen ufaklık benzeri geçici isimlerin genel adı nedir?” sorusu soruldu. Bu soruya verilen seçenekler arasında; A: Yumurta adı, B: Süt adı, C: Uyku adı ve D: Gözyaşı adı yer aldı. Doğru cevap ise “B: Süt adı” olarak belirlendi.