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Kim Milyoner Olmak İster, Yeni Bölüm

YENİ SEZON KONTENJANI

ATV ekranlarında yer alan “Kim Milyoner Olmak İster”, yeni sezonuyla izleyicilerle buluşuyor. Oktay Kaynarca’nın sunumunu üstlendiği yarışmanın bir bölümünde, Çin’deki bebeklere isim verme geleneği ile ilgili ilginç bir soru soruldu. Bu soruda, bebeklere geçmişte 100 günlük yaşında, günümüzde ise 1 aylıkken gerçek isimlerinin verildiği ve öncesinde verilen “Ufaklık” gibi geçici isimlerin genel adı sorgulandı.

SORUNUN CEVABI

Soru şu şekildeydi: “Çin’de bebeklere, eskiden 100 günlük, günümüzde 1 aylıkken esas ismi verilirken; öncesinde verilen ‘Ufaklık’ benzeri geçici isimlerin genel adı nedir?” Seçenekler ise şu şekilde sıralandı:
A: Yumurta adı
B: Süt adı
C: Uyku adı
D: Gözyaşı adı

Cevap ise B seçeneği, yani “Süt adı” olarak belirlendi.

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