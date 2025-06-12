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Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölüm

YENİ SEZON UNUTULMAZ SORULARLA GELİYOR

ATV ekranlarında devam eden “Kim Milyoner Olmak İster” yarışı, yeni sezonu ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla gerçekleşen programda, Osmanlı Devleti dönemine ait tarihi yapılar üzerine ilgi çekici sorular soruluyor.

TARİHİ YAPILAR HAKKINDA ZOR BİR SORU

Yarışmada, “Osmanlı Devleti döneminde inşa edilen hangi yapının ana giriş kapısı üzerindeki kitabede ‘Mazlumların, zulme uğrayanların sığınağı’ yazılıdır?” sorusu gündeme geldi. Katılımcılara sunulan seçenekler arasında:

A: Sultan Ahmed Camii
B: Darülaceze
C: Topkapı Sarayı
D: Rumeli Hisarı

Sorusunun doğru yanıtı: C: Topkapı Sarayı.

KATILIMCILAR YARIŞMA İLE EĞLENİYOR

Katılımcılar, bu tür sorularla hem bilgi dağarcıklarını genişletiyor hem de heyecanlı anlar yaşıyor. Yarışma, izleyiciler için eğlenceli bir bilgi maratonu oluşturuyor.

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