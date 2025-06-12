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Kim Milyoner Olmak İster, Yeni Bölüm

YENİ SEZON BÖLÜMÜ HAZIRLANIYOR

ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster”, yeni sezon ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Yarışmanın sunuculuğunu ise Oktay Kaynarca yapıyor. Bu sezonun dikkat çeken sorularından biri, Azerbaycan dilinde geçen “Suiti” kelimesinin Türkçedeki karşılığı ile ilgili oldu.

HANGİ SEÇENEK DOĞRU?

Yarışmada yarışmacılara “Suiti” kelimesinin Türkçe karşılığının ne olduğu soruldu. Seçenekler arasında: A: Su aygırı, B: Fok, C: Katil balina ve D: Köpek balığı yer aldı. Doğru cevap ise B seçeneği olan “Fok” oldu.

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