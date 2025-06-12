Kim Milyoner Olmak İster, Yeni Bölüm

YENİ SEZON BAŞLIYOR

ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” adlı yarışma programı, yeni sezonuyla izleyicileriyle buluşuyor. Sunuculuğunu Oktay Kaynarca’nın üstlendiği yarışmada yer alan sorulardan biri, Kuran-ı Kerim’de Bakara Suresi’nde bulunan 185. ayet ile ilgiliydi.

BİLGİ YARIŞMASI SORUSU

Söz konusu soruda, “Ramazan ayıyla ilgili hangisi yazar?” ifadesi geçiyor. Cevap seçenekleri ise şu şekilde sıralandı: A: Kuran’ın indirildiği ay olduğu, B: Hz. Muhammed’in doğduğu ay olduğu, C: Kıyamet’in kopacağı ay olduğu, D: Kabe’nin yapıldığı ay olduğu. Doğru cevap ise A seçeneği oldu.