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Kim Milyoner Olmak İster, Yeni Bölüm

YENİ SEZONDAKİ YARIŞMA SORUSU

ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Oktay Kaynarca’nın sunumu ile gerçekleştirilen yarışmada, izleyicilere “Çin’de bebeklere eskiden bin günlük, günümüzde 1 aylıkken verilen ufaklık benzeri geçici isimlerin genel adı nedir?” şeklinde bir soru yöneltildi.

SORUNUN CEVABI

Bu soruyla ilgili seçenekler arasında A: 1,8 saniye, B: 2,8 saniye, C: 3,8 saniye ve D: 4,8 saniye bulunuyor. Doğru cevap ise A seçeneği. Bu soru, yarışmanın heyecan verici anlarından birini temsil ediyor ve katılımcılar için önemli bir zorluk sunuyor.

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