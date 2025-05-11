Kim Milyoner Olmak İster, Yeni Bölümde. 1991’den Beri Rekor, Kaç Metre?

YENİ SEZON BÖLÜMÜYLE KİM MİLYONER OLMAK İSTER EKRANLARDA

ATV’de yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” programı, yeni sezon bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yarışmanın sunuculuğunu Oktay Kaynarca üstleniyor. Bu haftaki programda, 1991’den beri kırılamayan Mike Powell’a ait “uzun atlama” dünya rekoru hakkında bir soru soruldu.

YARIŞMA SORUSU VE CEVABI

Sorulan soru şu şekildeydi: “1991’den beri kırılamayan, Mike Powell’a ait ‘uzun atlama’ dünya rekoru kaç metredir?” Seçenekler ise şöyle sıralandı: A: 5,95 B: 6,95 C: 7,95 D: 8,95. Doğru cevap ise “D” seçeneğiyle 8,95 metre olarak belirlendi.

BİLAL YASİR KÜÇÇÜK’ÜN HEDEFLERİ

21 yaşındaki Bilal Yasir Küççük, İstanbul’da doğup büyümüş ve şu anda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde eğitim alıyor. Yarışmadan kazanacağı ödülle eğitimine yatırım yapmayı hedefliyor. Bu durum, izleyicilerin dikkatini çeken ilginç bir faktör olarak öne çıkıyor.