Kim Milyoner Olmak İster Yeni Bölümde

YARIŞMA YENİ BÖLÜMLERİYLE DEVAM EDİYOR

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması, ATV ekranlarında yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Son bölümünde dikkat çeken sorulardan biri, Türkiye’de minibüs ve otobüs kullanacakların alması gereken D sınıfı sürücü belgesi için gereken yaş sınırı üzerineydi. Yarışmada sorulan şu soru, katılımcılar arasında merak uyandırdı: “Türkiye’de, minibüs ve otobüs kullanacaklara verilen D sınıfı sürücü belgesini alabilmek için kaç yaşını bitirmiş olmak gerekir?”

YAŞ SINIRI NE?

Soruya verilen seçeneklerden biri 18 yaş, bir diğeri 21 yaş, bir diğeri 24 yaş ve son olarak 27 yaş olarak belirlendi. Yarışmanın sonunda, katılımcılara göre D sınıfı sürücü belgesi almak için gerekli olan yaş sınırı 24 olarak biliniyor. Öncelikle bu bilgi, sürücülerin güvenliğini artırmayı amaçlıyor ve trafik güvenliği açısından önemli bir konu olarak değerlendiriliyor.