Kim Milyoner Olmak İster Yeni Bölümde

YARIŞMA YENİ BÖLÜMLERİ İLE DEVAM EDİYOR

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması, ATV ekranlarında yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşuyor. Son bölüm, merak edilmeye sebep olan bir soru ile dikkat çekti. Bu soruda, 2005 yılında U16/B futbol ligi lideri olan Yolspor’un, ilk maçta 25-0 gibi bir skorla lig sonuncusu Seydilerspor’u yenmesi sonrası yaşanan ilginç bir duruma yer verildi.

İKİNCİ MAÇIN SONUCU NE OLDU?

Yolspor yöneticileri, “çok atmayız” diyerek Seydilerspor’u ikinci maça çıkmaya ikna etti. İzleyicilerin dikkatini çeken soruda, bu maçın sonucu merak konusu oldu. İzleyiciler arasında yapılan araştırmalara göre, seçenekler arasında doğru cevap D: Seydilerspor 0 – Yolspor 27 olarak belirlendi.