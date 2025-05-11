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Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümde. Cevap: C, 20 farklı hamle

ATV EKRANLARINDA YAYINLANAN YENİ SEZON

ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışması yeni sezonuyla izleyiciyle buluşuyor. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla gerçekleştirilen programda, katılımcılara zeka ve bilgi dolu sorular yöneltiliyor. Yarışmada sorulan sorulardan biri ise, “Profesyonel bir satranç karşılaşmasında, beyazların maçı başlatacak olan ilk taşını sürmesi toplamda kaç farklı şekildeki hamleyle gerçekleştirilebilir?” oldu.

SORUNUN CEVABI NEDİR?

Yarışmadaki bu sorunun seçenekleri ise şu şekildeydi: A: 12, B: 16, C: 20, D: 24. Doğru cevap ise C şıkkı olarak belirlendi.

BİLAL YASİR KÜÇÇÜK KİMDİR?

Yarışmaya katılan Bilal Yasir Küççük, 21 yaşında ve İstanbul’da yaşamaktadır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitimine devam eden Bilal Bey, yarışmadan kazanacağı ödülü eğitimine yatırım yapmak amacıyla kullanmayı planlıyor.

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