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Kim Milyoner Olmak İster, Yeni Bölüme Başlıyor

YENİ SEZONDA YAPIMDA YER ALACAK SORU

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonunda seyirciyle buluşacak. Oktay Kaynarca’nın sunumu ile ilerleyecek olan yarışmada, izleyicilere dikkat çekici bir soru yöneltildi. Kur’an-ı Kerim’de yer alan Bakara suresi 185. ayette Ramazan ayıyla ilgili hangi ifade geçiyor?

SORU SEÇENEKLERİ VE DOĞRU CEVAP

Sorunun seçenekleri şöyle sıralanıyor:

A: Kur’an’ın indirildiği ay olduğu
B: Hz. Muhammed’in doğduğu ay olduğu
C: Kıyametin kopacağı ay olduğu
D: Kâbe’nin yapıldığı ay olduğu

Doğru cevap ise A seçeneği: “Kur’an’ın indirildiği ay olduğu” olarak belirleniyor.

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