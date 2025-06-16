Kim Milyoner Olmak İster Yeni Bölümler Yayında

YARIŞMANIN YENİ BÖLÜMLERİ EKRANLARDA

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması ATV ekranlarında yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Son bölümünde dikkat çeken bir soru ile izleyicilerin ilgisini çekiyor.

26 MİLYON DOLARLIK KAYIP PARA

Yarışmadaki sorulardan biri, “Hangi başkentin polis teşkilatı 2022 yılı içerisinde günümüzdeki değeri yaklaşık 26 milyon dolar tutarında ola kayıp paranın şehirdeki polis karakoluna teslim edildiğini açıklamıştır?” şeklindeydi. Sorunun seçenekleri arasında A: Kopenhag, B: Buenos Aires, C: Tokyo ve D: Yeni Delhi yer alıyor. Doğru cevap ise C: Tokyo.