Haberler

Kim Milyoner Olmak İster Yeni Bölümler Yayında

YARIŞMANIN YENİ BÖLÜMLERİ EKRANLARDA

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması ATV ekranlarında yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Son bölümünde dikkat çeken bir soru ile izleyicilerin ilgisini çekiyor.

26 MİLYON DOLARLIK KAYIP PARA

Yarışmadaki sorulardan biri, “Hangi başkentin polis teşkilatı 2022 yılı içerisinde günümüzdeki değeri yaklaşık 26 milyon dolar tutarında ola kayıp paranın şehirdeki polis karakoluna teslim edildiğini açıklamıştır?” şeklindeydi. Sorunun seçenekleri arasında A: Kopenhag, B: Buenos Aires, C: Tokyo ve D: Yeni Delhi yer alıyor. Doğru cevap ise C: Tokyo.

ÖNEMLİ

Haberler

Üsküdar Meydanı’nda Özgür Gazze Mitingi Yapıldı

Üsküdar Meydanı'nda, Saadet Partisi öncülüğünde 'Gazze ablukada, insanlık ayakta' vurgusuyla bir miting gerçekleştirildi.
Haberler

Kahta’da İki Grup Arasında Kavga

Adıyaman'da iki yabancı grup arasında başlayan tartışma, taş ve sopalarla yapılan kavgaya dönüştü. Olayda 10 kişi yaralandı; polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.