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Kim Milyoner Olmak İster, Yeni Bölümü!

YENİ SEZONUN HAZIRLIKLARI

ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” programı, yeni sezonda izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Oktay Kaynarca’nın sunumu ile gerçekleştirilen yarışmada, izleyicileri düşündüren sorular soruluyor.

SORULAN SORU VE CEVABI

Yarışmada, Osmanlı Devleti döneminde inşa edilen bir yapıya ait soruda, ana giriş kapısı üzerindeki kitabede “Mazlumların, zulme uğrayanların sığınağı” ifadesinin yer aldığı belirtiliyor. Bu soruya verilen seçenekler arasında; A: Sultan Ahmed Camii, B: Darülaceze, C: Topkapı Sarayı ve D: Rumeli Hisarı yer alıyor. Doğru cevap ise C: Topkapı Sarayı oluyor.

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