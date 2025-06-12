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Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü

YENİ SEZON GÜNCELİ

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonuyla izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla gerçekleşen bu popüler yarışmada dikkat çeken bir soru soruldu.

SORU DETAYI

Yarışmada “Hangisinin ilk adı ‘Mustafa’ değildir?” sorusu gündeme geldi. Seçenekler arasında ise A: Kemal Atatürk, B: İsmet İnönü, C: Fevzi Çakmak ve D: Kâzım Karabekir yer aldı.

CEVAP DOĞRULUĞU

Bu sorunun doğru cevabı ise D olarak belirlendi. Yarışmanın interaktif yapısı sayesinde izleyiciler, bu ve benzeri sorularla bilgi dağarcıklarını test etme fırsatı buluyor.

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