Haberler

Kim Milyoner Olmak İster, Yeni Bölümüyle

ATV EKRANLARINDA YENİ BÖLÜM

ATV’de yayın yapan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonunda seyirci karşısına çıkıyor. Oktay Kaynarca’nın sunduğu yarışmada, katılımcılara ilginç sorular yöneltiliyor. Bu bölümde sorulan sorulardan biri, Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan ilk kadın yazar Selma Lagerlöf ile ilgili.

SELMA LAGERLÖF’ÜN ESERİ

Yarışmadaki soru şu şekildedir: “Selma Lagerlöf, 1980’lerde Türkiye’de hangi adla yayımlanan bir çizgi filmin uyarlandığı kitabın yazarıdır?” Katılımcılar için dört farklı şıkkın yer aldığı bu sorunun yanıtı oldukça dikkat çekici.

DOĞRU CEVAP

Seçenekler arasında yer alanlar: A: Heidi B: Pollyanna C: Peter Pan D: Nils ve Uçan Kaz. Doğru cevap ise D şıkkı olan “Nils ve Uçan Kaz”dır.

KATILIMCI HAKKINDA

Kim Milyoner Olmak İster’de bulunan Kadriye Nur Menemencioğlu, 24 yaşında, Adana doğumlu ve şu an Antalya’da yaşıyor. Lise mezunu olan Nur Hanım, güzellik uzmanı olarak kariyerine devam ediyor. Baraj sorusunu geçip geçemediği merak ediliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Amasya’daki Hırsızlık Olayında İki Şüpheli Serbest

Amasya'da 73 yaşındaki bir adamın evinde bulunan 2 milyon TL değerindeki çelik kasa çalındı. Torun ve iki akrabası gözaltına alındı, ancak serbest bırakıldı.
Haberler

Doğum Yapan Kızı Ziyaret Etti

Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren 8 kişiden ikisinin cenazesi törenle defnedildi. Kazada hayatını kaybeden Samettin Kayatekin ve Semih Atmaca uğurlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.