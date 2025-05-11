Kim Milyoner Olmak İster, Yeni Bölümüyle

ATV EKRANLARINDA YENİ BÖLÜM

ATV’de yayın yapan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonunda seyirci karşısına çıkıyor. Oktay Kaynarca’nın sunduğu yarışmada, katılımcılara ilginç sorular yöneltiliyor. Bu bölümde sorulan sorulardan biri, Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan ilk kadın yazar Selma Lagerlöf ile ilgili.

SELMA LAGERLÖF’ÜN ESERİ

Yarışmadaki soru şu şekildedir: “Selma Lagerlöf, 1980’lerde Türkiye’de hangi adla yayımlanan bir çizgi filmin uyarlandığı kitabın yazarıdır?” Katılımcılar için dört farklı şıkkın yer aldığı bu sorunun yanıtı oldukça dikkat çekici.

DOĞRU CEVAP

Seçenekler arasında yer alanlar: A: Heidi B: Pollyanna C: Peter Pan D: Nils ve Uçan Kaz. Doğru cevap ise D şıkkı olan “Nils ve Uçan Kaz”dır.

KATILIMCI HAKKINDA

Kim Milyoner Olmak İster’de bulunan Kadriye Nur Menemencioğlu, 24 yaşında, Adana doğumlu ve şu an Antalya’da yaşıyor. Lise mezunu olan Nur Hanım, güzellik uzmanı olarak kariyerine devam ediyor. Baraj sorusunu geçip geçemediği merak ediliyor.