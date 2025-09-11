Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle izleyicileri heyecanlandırıyor

İZLEYİCİLERİN İLGİSİ VE HEYECANI

Kim Milyoner Olmak İster’ın yeni bölümüyle birlikte gelen sorular, izleyenlerde büyük bir ilgi yaratıyor. Yarışmacının hangi tercihte bulunacağını heyecanla bekleyen izleyiciler, doğru cevabı öğrenmek için kendi araştırmalarını da yapıyorlar. Eğitici bir yapıya sahip olan bu yarışma, izleyicilerin kendilerini bir parça gibi hissetmesini sağlıyor. Sorulara verilen cevaplar kadar, bu süreçte yaşanan gerilim ve stratejik kararlar da izleyiciler tarafından dikkatle takip ediliyor.

YARIŞMA SORUSU VE CEVABI

Peki, “1923’te İngiltere Kralı V. George tarafından kime şövalyelik nişanı verilmiş ve II. Dünya Savaşı yıllarında bu nişan kendisinden geri alınmıştır?” sorusunun cevabı nedir? A: Adolf Hitler B: Josef Stalin C: Benito Mussolini D: Francisco Franco. Doğru cevap: C.

BÜYÜK ÖDÜL VE YARIŞMA KURALLARI

Türkiye’nin en heyecanlı ve ödüllü bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Toplamda 13 sorudan oluşan bu çekişmeli yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL’lik büyük ödülün sahibi oluyor. Yarışmada her soru, adım adım artan ödüllerle geliyor: 2. soru 5.000 ₺, 7. soru (1. baraj) 50.000 ₺, ve 13. soru (final sorusu) 5.000.000 ₺. Yarışmacılar, yanlış cevap verdikleri takdirde en son geçtikleri baraj ödülünü kazanırken, istedikleri an çekilme hakkına sahiptirler. Çekilme durumunda, en son doğru yanıtladıkları sorunun ödülü kendilerine veriliyor. Herkes için bilgi, strateji ve cesaretin birleştiği bu büyük yarışmada, izleyiciler hem eğlenceli hem de heyecan dolu anlar yaşıyor!