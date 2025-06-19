Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezon

YENİ SEZON HABERİ

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonu ile izleyicilerle buluşuyor. Yarışmanın sunucusu Oktay Kaynarca, yeni bölümlerle birlikte izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

MAÇ SONUCUNUN SORULDUĞU SORU

2005 yılında gerçekleşen Yolspor ve Seydilerspor arasındaki maç sonucuyla ilgili bir soru yarışmada yer aldı. Yarışmacılara “Yolspor Seydilerspor 2. maç sonucu kaç kaçtır?” diye soruldu.

DOĞRU CEVAP

Sorunun seçenekleri arasında; A: Seydilerspor 0 – Yolspor 0, B: Seydilerspor 1 – Yolspor 0, C: Seydilerspor 10 – Yolspor 3 ve D: Seydilerspor 0 – Yolspor 27 yer alıyor. Doğru cevap ise D seçeneği olarak belirlendi.