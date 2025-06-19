Haberler

Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezon

YENİ SEZON HABERİ

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonu ile izleyicilerle buluşuyor. Yarışmanın sunucusu Oktay Kaynarca, yeni bölümlerle birlikte izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

MAÇ SONUCUNUN SORULDUĞU SORU

2005 yılında gerçekleşen Yolspor ve Seydilerspor arasındaki maç sonucuyla ilgili bir soru yarışmada yer aldı. Yarışmacılara “Yolspor Seydilerspor 2. maç sonucu kaç kaçtır?” diye soruldu.

DOĞRU CEVAP

Sorunun seçenekleri arasında; A: Seydilerspor 0 – Yolspor 0, B: Seydilerspor 1 – Yolspor 0, C: Seydilerspor 10 – Yolspor 3 ve D: Seydilerspor 0 – Yolspor 27 yer alıyor. Doğru cevap ise D seçeneği olarak belirlendi.

ÖNEMLİ

Haberler

Mardin Kalesi’nde Yangın Kontrol Altında

Mardin Kalesi yakınında meydana gelen örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebi ise henüz netleşmedi.
Haberler

Ereğli’de H.A. İntihar Etti

Ereğli’de 62 yaşındaki bir adam, evinin bahçesinde intihar ederek yaşamına son verdi. Ailesi, cansız bedenini eve geldiklerinde keşfetti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.