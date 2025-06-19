Kim Milyoner Olmak İster, Yeni Sezon

YENİ SEZONDA YAYINA GİRİYOR

ATV kanalı üzerinde yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster”, yeni sezonu ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla gerçekleştirilen bu yarışmada, geçmişe yönelerek ilgi çekici sorular yer alıyor.

YARIŞMADAKİ ÖNE ÇIKAN SORU

Bu hafta yarışmacılara, “Mavi Boncuk” adlı filmde Emel Sayın’ı halıya sarıp kaçıran karakterleri canlandıran altı erkek oyuncudan kaçı bugün hayattadır? sorusu yöneltildi. Yarışmacılar arasında heyecan yaratan bu soru için dört alternatif sunuldu: A: 3 B: 2 C: 1 D: 0.

SORUNUN CEVABI

Bu sorunun doğru cevabı ise “C: 1” olarak belirlendi. Yarışma, izleyiciler açısından eğlenceli ve merak uyandıran anlarla dolu olmaya devam ediyor.